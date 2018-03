Técnicos verificam área de vazamento de oleoduto no Rio

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) farão novo sobrevoo nesta quarta-feira, 8, em toda a extensão do Rio Paraíba do Sul até o município paulista de São José do Barreiro, para identificar as condições da área onde, no domingo, 05, uma tentativa de furto causou um vazamento de cerca de 8 mil litros de diesel de um oleoduto da Transpetro.

No sobrevoo realizado na terça-feira, 7, os técnicos identificaram uma mancha de óleo com aproximadamente 30 km de extensão entre os municípios de Porto Real a Barra Mansa. Além desses dois, outros três municípios suspenderam a captação de água preventivamente: Quatis, Pinheiral e Volta Redonda. Segundo os técnicos do Inea, a mancha já estava fina e com uma coloração prateada, o que indica processo de evaporação.

Próximo ao local do vazamento, a Transpetro cavou canais para drenagem do óleo e poços superficiais para contenção. O combustível será recolhido por sucção e o terreno do entorno terá que ser descontaminado. De acordo com o superintendente do Inea na região do Médio Paraíba, Miguel Arcanjo, a medida foi adotada para evitar que o óleo danifique equipamentos do sistema de tratamento de água, o que poderia comprometer o abastecimento.

O Inea informou que a possibilidade de a mancha de óleo atingir a estação de Santa Rita, onde é feita a transposição para o rio Guandu, responsável pelo fornecimento de água a 12 milhões de habitantes da região metropolitana do Rio, está descartada. Apesar disso, medidas preventivas como a instalação de barreiras de contenção e de absorção na estação e ao longo do percurso da mancha de óleo no rio Paraíba foram providenciadas.