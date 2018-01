Tecnologia abrirá 630 mil novos empregos até 2009 A área de tecnologia da informação (TI) gerará 630 mil novos empregos até o ano 2009 na América Latina, segundo apurou levantamento da empresa de pesquisas IDC, divulgado nesta semana. A crescente importância estratégica de soluções em hardware e serviços levará as empresas latino-americanas a aumentar investimentos, buscando agilizar operações, baixar custos e permitir uma melhor administração de recursos internos, além de facilitar a integração com clientes e parceiros de negócio. É este o quadro que está fomentando o aumento de vagas no setor de TI na região, que precisa de profissionais capacitados para criar, instalar e adaptar aplicativos às necessidades de empresas brasileiras, além de prestar serviços de suporte e manutenção. Segundo o estudo da IDC, esse crescimento fará com que cifra de profissionais de TI na região chegue a 2,5 milhões de postos de trabalho. Para efeito de comparação, a América Latina encerrou o ano de 2005 com 1,9 milhão de profissionais nas mais diversas áreas. O mercado brasileiro é o que concentra a maioria dos trabalhadores em tecnologia, com quase 900 mil profissionais, ou aproximadamente 47% do total. Destes, 68% estão na área de software, em desenvolvimento e customização de aplicativos. Segundo estimativas do IDC, o setor de tecnologia na América Latina deve movimentar US$ 58 bilhões em 2009. Pequenas e médias Como não dispõem dos mesmos recursos financeiros para investimentos, as empresas de pequeno e médio porte (chamadas também pela sigla SMB, de Small and Medium Business) são as que mais aumentarão investimentos em tecnologia da informação, gastando cerca de US$ 10 bilhões em TI neste ano na América Latina, valor que chegará a US$ 14 bilhões em 2009. As prioridades na região, segundo o estudo do IDC, aponta para a adoção de soluções de segurança digital, seguido da compra de pacotes de gestão empresarial, também conhecidos pela sigla ERP (Enterprise Resource Planning).