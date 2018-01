Tecnologia Bluetooth cresce seguindo mercado de celulares Quando a tecnologia Bluetooth surgiu, a idéia era que ela fosse a base para criar redes sem fio de curto alcance, substituindo fios que ligam PCs a scanners e impressoras. O curioso é que foi justamente nas ruas que a tecnologia deslanchou, mais precisamente na ligação de telefones celulares a acessórios como fones de ouvido sem fio. Essa relação ficou mais clara depois da divulgação de um estudo de mercado da empresa de pesquisas In-Stat, que concluiu que o barateamento dos componentes e a presença em celulares cooperou para o lançamento de novos produtos usando a tecnologia em outros segmentos, com o lançamento de acessórios como fones estéreo que se ligam a tocadores de música digital, sons automotivos e até mesmo carros que trazem a tecnologia Bluetooth embutida. Hoje, por exemplo, é possível achar inúmeras opções em fones de ouvido sem fio com a tecnologia Bluetooth para celulares. Segundo a In-Stat, 33 milhões de headsets foram vendidos em 2005 e as projeções indicam um crescimento neste mercado para 55 milhões de unidades neste ano.