Tecnologia: CES abre o ano novo em grande estilo A esperada edição 2008 da Consumer Eletronics Show (CES), a maior feira de tecnologia do mundo, começou nesta segunda-feira repleta de novidades. O evento que vai até amanhã, dia 10, em Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, promete receber mais 140 mil visitantes. Para se ter uma idéia são mais de 20 mil novos aparelhos sendo apresentados ao publico pelas quase três mil empresas participantes. Entre os principais destaques o consórcio P2P Universal Computing desenvolveu uma tecnologia que permite aos usuários controlar a distância seus aparelhos domésticos através do celular. Outra inovação apresentada ontem foi a Zcam que permitira aos usuários controlar o desktop usando apenas o movimento dos seus dedos (igual ao Tom Cruise, no filme de ficção-científica Minority Report). A apresentação desse protótipo coincidiu com a previsão feita pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, de que a maneira como as pessoas interagem com os computadores vai mudar drasticamente nos próximos anos. Segundo ele, teclado e mouse cederão espaço a formas mais intuitivas e naturais, como o toque, a visão e a fala. O CEO da Microsoft aproveitou seu discurso na feira para anunciar sua aposentadoria em julho. Clique aqui para conhecer mais algumas inovações que poderão em breve se popularizar. O caderno de Economia & Negócios do Estado está acompanhando a feira durante esta semana, e na próxima segunda-feira, dia 14, o Link trará a cobertura completa da feira em Las Vegas.