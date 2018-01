Tecnologia da informação exige profissional qualificado Para enfrentar a concorrência e crescer, as empresas precisam se informatizar e atualizar constantemente seus programas de computação. Essa necessidade não está restrita apenas às grandes companhias, ela atinge também as médias, pequenas e microempresas. A automação das atividades empresariais abre um leque cada vez mais amplo de oportunidades no mercado de trabalho na área de informática, a Tecnologia da Informação. A gerente de Produto Efetivo da Gelre, Sidnéia Palhares,empresa especializada em Recursos Humanos, comenta que a Tecnologia da Informação é o setor que mais cresce, tem carência de bons profissionais e vai continuar assim por muito tempo. Isso quer dizer que é baixa a probabilidade de que a pessoa que começar o processo de qualificação agora encontre o mercado de trabalho saturado daqui a alguns anos. Sidnéia ressalta, no entanto, que a escolha por essa área não deve ser feita apenas em função da demanda do mercado por profissionais qualificados. ?É preciso ter talento e disposição para resolver problemas e enfrentar os cursos de atualização constantes. As mudanças são tão rápidas que, se ficar um ano sem fazer cursos, o profissional já estará desatualizado. Ter domínio do idioma inglês também é importante?, alerta a gerente da Gelre. A mão-de-obra qualificada em curso técnico ou de tecnólogo, explica Sidnéia, pode começar a trabalhar na área de suporte das empresas, na instalação, manutenção e administração de equipamentos e redes. Em início de carreira, as empresas remuneram esses profissionais com valores que vão de R$ 800,00 a R$ 1.500,00. Dedicação O profissional que tiver um curso regular universitário na área de Tecnologia da Informação poderá ser contratado para trabalhar como analista de sistemas júnior ou operador assistente, funções que elevam a média do salário inicial de mercado para R$ 2.800,00. O arquiteto de soluções, mais especializado, normalmente trabalha com projetos e ganha aproximadamente de R$ 12,00 a R$ 300,00 por hora de trabalho. Em razão da demanda, esses profissionais vão migrando para empresas que pagam mais e têm projetos atraentes. Os contratos de trabalho muitas vezes embutem cláusula de exclusividade por tempo determinado, explica Sidnéia.