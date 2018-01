Tecnologia de pular comerciais pode custar US$ 8 bi nos EUA Os anúncios na TV aberta, no Brasil, concentram a nata dos investimentos publicitários. O mesmo acontece em serviços de TV por assinatura, em que, embora de forma mais segmentada, o usuário assiste a comerciais (embora pague para receber a programação). É uma pena que por aqui ainda não exista algo como o TiVo. Trata-se de um aparelho e um serviço disponíveis nos EUA (muito popular), em que o usuário tem acesso a um guia de programação e um gravador de vídeo digital, capaz de gravar horas e horas em um HD similar ao usado em notebooks. Além disso, a tecnologia ainda permite que o usuário, se quiser, pule os comerciais na hora de assistir seus seriados favoritos, ao filme ou noticiário de sua preferência. O que nos leva ao recente estudo, publicado pela empresa de pesquisas JupiterResearch, que estimou as perdas por conta desse recente hábito. Segundo o levantamento, 53% dos assinantes destes serviços (uma das funções do guia de programação é garantir a precisão das gravações) usam os gravadores para pular os comerciais. A partir disso, a empresa fez uma projeção do que aconteceria se todos os usuários pulassem os comerciais. Resultado? Cerca de US$ 8 bilhões em prejuízos neste ano, contabilizados pela perda de retorno com publicidade. O mercado de TV norte-americano movimenta cerca de US$ 74 bilhões ao ano em anúncios.