Tecnologia dentro e fora do tatame

Com passaporte pronto para embarcar para a China, quem pensa que o único pensamento com espaço na cabeça de João Derly é o judô está enganado. Promessa de medalha olímpica na categoria meio-leve, o judoca é fã de jogos de videogame, gadgets, iPod, YouTube... "Quando foi avisado de que teria uma conversa com o Link, seus olhos brilharam", contou a assessora que agendou a entrevista. Ótimo começo! E foi fácil perceber que ele é (quase) tão íntimo do mundo da tecnologia quanto dos tatames. Único brasileiro bicampeão do mundo na modalidade e vencedor de um ouro nos jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, ele não vai deixar para trás seu iPod, PlayStation portátil ou notebook. "Gosto bastante de tudo isso para os momentos de lazer, para relaxar e descansar. A gente passa muito tempo na concentração e viajando. Em um aeroporto, é só tirar um PSP da bolsa que junta um monte de gente da seleção (brasileira de judô) para fazermos campeonatinhos", conta Derly, rindo. Seu jogo favorito no portátil não tem nada a ver com wazariis ou ippons, termos comuns do judô: na telinha do portátil, ele se diverte com um jogo de tênis, o Virtua Tennis. Em certa ocasião, essa empolgação com o PSP gerou um desconforto dentro de uma aeronave. "Antes de decolar, em um vôo entre Porto Alegre e Belo Horizonte, eu estava jogando ali tranqüilo quando um senhor me chamou e deu uma bronca: ‘desliga isso, menino, pode dar interferência!’. A comissária tinha liberado, mas achei melhor desligar para ele não ficar bravo", conta. Em Porto Alegre, terra natal de Derly, a esposa também reclama quando ele dá mais atenção para o PlayStation do que para a família. "Não tenho mais PlayStation em casa para não gerar confusão com a patroa, mas sempre que estou por lá reúno primos e amigos para fazermos campeonatos de Winning Eleven." MODERAÇÃO Com determinação de atleta e acostumado aos rigores de um esporte de origem oriental, Derly ressalta que a diversão não pode tomar o papel principal em sua vida. "É ótimo para os momentos de lazer, de descanso. Se estou na fisioterapia com gelo na perna, não dá para fazer outras coisas. Nada melhor do que aproveitar para jogar." Ele conta que desde criança gosta de games, mas nunca perdeu treinos para ficar diante da telinha. Nessa época, "tudo tinha horário". Ele acompanhou de perto a evolução dos personagens dos jogos mais populares - desde Pacman no Atari, passando por Sonic no MegaDrive, Alex Kidd no Master System, Mario no Super Nintendo e Nintendo 64 ("eu era viciado nele"), até chegar ao PlayStation e ao PSP. "Como tudo na vida, você tem de ter moderação. Se souber curtir da forma devida e não virar exagero, os joguinhos só ajudam", afirma o campeão. E Derly não está sozinho quando o assunto é tecnologia na seleção brasileira de judô. Ele conta que é comum os atletas pegarem os PSPs dos outros para tentar quebrar recordes e deixar o nome marcado na memória da máquina do parceiro de equipe. "Todo mundo fica louco pra bater o recorde no PSP do outro e deixar o nome registrado. Dá para dizer que é uma mistura de rivalidade e diversão, uma competição boa". Derly tem o seu próprio PSP desde o início deste ano, quando aproveitou uma viagem ao Japão para comprar o aparelho. Nos notebooks, os atletas costumam assistir a DVDs e vídeos engraçados que encontram no YouTube – os que fazem mais sucesso são aqueles de stand up comedy. "No início do ano, ficamos todos viciados em Heroes. Assistimos à primeira temporada de uma vez só no laptop mesmo, e fomos atrás da segunda logo em seguida. Esses momentos são legais porque unem mais a equipe, passamos um tempo junto conversando e falando besteira, escontraídos." Os judocas curtem uma câmera digital também. Em uma viagem da equipe a Paris para uma competição, Derly e João Gabriel começaram a brincar de lutinha no metrô da capital francesa. Apesar de a brincadeira ter sido filmada, ela não foi parar na rede. Os laptops também são essenciais para matar as saudades da família durante as longas e repetidas viagens e para receber notícias do Brasil. Derly conta que costuma marcar horários com a mulher e os pais para se falarem no Skype, além de usar o MSN freqüentemente. Outro gadget que ajuda nas horas de saudade é o iPod, onde, além de músicas, ele guarda fotos do pessoal que ficará torcendo por aqui. "Tem foto da mãe, pai, esposa, amigos, todo mundo faz falta quando estamos longe. É uma nostalgia boa". Quando o assunto é música, ele se diz bem eclético: seu playlist conta com ritmos que vão do rock ao gospel. COMPRAS NO ORIENTE Para esse fã de eletrônicos e acessórios de todos os tipos, viagens para países como China e Japão podem significar um belo rombo na carteira. Derly diz que sempre entra nas lojas para conferir o que há de mais novo entre os modelos de câmeras, games e tocadores de MP3. "Fico louco, tem umas coisas que são alucinantes. Se tu acaba ficando muito tempo, toda a grana vai embora!", diz ele em meio a risos e com o carregado sotaque gaúcho. Mas o judoca não pretende deixar muito dinheiro para trás na China. Para ele, o medo de comprar produtos falsificados por lá não vale o investimento. "Acho que vale mais a pena esperar para comprar nos Estados Unidos ou no Japão, onde os produtos também são baratos e com qualidade mais garantida." No topo da lista de desejos de Derly está um aparelho celular 3G. Ele leva seu modelo atual, que não é 3G, para onde vai, mas reclama das tarifas cobradas para fazer e receber ligações quando está fora do Brasil. "O 3G é como se fosse o telefone dos filmes. Acho o máximo a idéia das videomensagens." EQUIPE HIGH-TECH Para treinar João Derly e os outros membros da seleção brasileira de judô, nada melhor do que uma equipe técnica tão antenada em tecnologia quanto eles. Ney Wilson, coordenador técnico da seleção brasileira de judô, está levando dois terabytes (ou aproximadamente dois mil gigabytes) em imagens e vídeos de lutadores de todo o mundo para Pequim. Ele coordenou a compilação de um banco de dados com informações de todos os possíveis adversários dos lutadores brasileiros durante os Jogos Olímpicos, em todas as categorias, dos sexos masculino e feminino. Para isso chegou a mandar técnicos para Europa só para acompanhar competições e vigiar de perto os adversários. Foram cadastrados perfis com características próprias de cada um dos eventuais futuros combatentes – se ele é canhoto ou destro, se segura mais com a mão esquerda ou direita, entre outros critérios. A partir desses dados, foram criados perfis com as informações pessoais, inclusive com fotos e vídeos, de mais de 230 judocas do sexo masculino. "Começamos somente captando e analisando as imagens. Depois pensamos em desenvolver um grande banco de dados combinando as informações. Tem dado certo e podemos ver isso claramente nos resultados dos Jogos Pan-Americanos do Rio (quando Derly foi medalhista de ouro) e no Campeonato Mundial de 2007. Esperamos resultados ainda mais gratificantes em Pequim", conta Wilson ao Link, momentos antes de embarcar para a China.