Tecnologia desde 1986 Atenas/1896 Cronometragem manual Thomas Burke (EUA) venceu os 100 m em 12s0, seguido pelo alemão Fritz Hofman, com 12s2. Frances Lane (EUA) e o húngaro Alojz Sokol fizeram o mesmo tempo, de 12s6, empatados em terceiro.Não havia como desempatar. Antuérpia/1920 Atraso brasileiro As inovações nas técnicas esportivas demoravam a circular pelo mundo. O Brasil estreou na Antuérpia sem conhecer o estilo crawl da natação que os americanos usavam desde 1912, consagrado pelo havaiano Duke Kahanamoku. Los Angeles/1932 Precisão Adotada a cronometragem eletrônica oficial, com a câmara de photo-finish. Roma/1960 Jogos na TV A cobertura olímpica ganha nova dimensão, mostrada ao vivo para 19 países da Europa e em videoteipe para EUA e Japão. Tóquio/1964 Via satélite O Japão colocou em órbita o satélite Telstar e a TV mostrou os Jogos, ao vivo, para a Europa, América do Norte e Ásia, com 167 horas de transmissão, parte em cores. México/1968 Sensores nas piscinas Sensores de toque nas paredes, na chegada, oficializam recordes. Munique/1972 Computador Central de computadores permite que 60 terminais espalhados pela Vila Olímpica informem sobre dados de atletas e resultados. Los Angeles/1984 E-mail olímpico Um sistema interno de computador interliga a família olímpica (atletas, integrantes de comissões técnicas, dirigentes e jornalistas). Os credenciados podem se comunicar através de uma espécie de e-mail. Barcelona/1992 Chega o laptop A imprensa do mundo todo usa, pela primeira vez, o laptop, ainda com ligação internacional para a transmissão de matérias. Atlanta/1996 Recordes em cores O foto-finish é informatizado e em cores pela primeira vez para provas de pista e campo. O celular A família olímpica passa a usar o celular, ainda aparelhos grandes e pesados, disponíveis para aluguel por toda Atlanta. Sydney/2000 Tecnologia em tecidos Surge o Fast Skin, o maiô pele de tubarão que diminui o atrito do corpo com a água. O australiano Ian Thorpe usa o maiô em maio de 2000, pela primeira vez, para triturar o seu recorde mundial nos 400 m livre (3min41s33). Sem marolas Adoção de quebra-ondas na piscina do Parque Aquático de Sydney. Pequim/2008 Internet sem fio Pela primeira vez será oferecido o serviço wireless em ginásios, estádios e áreas próximas nas 7 sedes olímpicas (Pequim, Hong Kong, Qingdao, Tianjin, Shangai, Shenyang e Qinhuangdao) Globalização A NBC oferecerá todos os eventos olímpicos em várias plataformas. O que ver, quando e onde será escolha do público. Um recorde poderá ser visto na TV, no vídeo do computador ou no celular. Negócios Marcas brigam pela maior vitrine do mundo para produtos de alta tecnologia como os novos maiôs; TV dita horário de provas - as finais da natação serão pela manhã, na China. Doping Chega a terceira geração do doping com o Cera (para pacientes com insuficiência renal), um Ativador Contínuo do Receptor de Eritropoietina (EPO) que estimula a produção de glóbulos vermelhos e dá ganho de performance em provas de resistência. Testes antidoping garantem que vão detectar a substância em Pequim.