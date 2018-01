Tecnologia é aliada fundamental no circo da F-1 O grande salto competitivo na Fórmula 1 é a vantagem tecnológica. Mesmo o mais habilidoso dos pilotos depende de um carro praticamente perfeito para ganhar o campeonato. Para que isso aconteça, os construtores contam com a mais avançada tecnologia. O próprio volante dos carros é um poderoso computador de bordo, equipado com vários botões que alteram as condições de dirigibilidade com apenas um toque. Cada volante inteligente, como o do carro de Massa, custa por volta de US$ 200 mil. O desempenho mecânico e aerodinâmico dos carros é constantemente refinado. A Ferrari faz pelo menos três testes diários com os carros, 365 dias por ano. Poderosos servidores equipados com processadores instalados na sede da escuderia, em Maranello, criam ambientes virtuais de alta complexidade que ajudam os engenheiros a prever o comportamento do carro em diferentes condições de clima. É graças a essas simulações que os carros de hoje, mesmo com motores menores que no passado, conseguem gerar a mesma potência gastando menos combustível. E no futuro, sistemas híbridos, combinando o motor convencional a motores e baterias elétricas, transformarão a força das freadas em mais 100 cavalos de força, que servirão como uma espécie de turbo instantâneo elétrico para os carros. J.A.