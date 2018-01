Tecnologia e cultura: sem divisão

Tecnologia, música e cinema convergem para a mesma coisa: conteúdos. Mainstream e underground são conceitos que não valem mais quando todos estão em uma mesma rede mundial, na qual todos têm voz e interagem entre si. O norte-americano Hugh Forest é especialista em quebrar tabus e conceitos para quem ainda pensa que cultura está muito distante da tecnologia. Ele é um dos diretores responsáveis por um dos maiores festivais de cultura e tecnologia do mundo: o South by Southwest (SXSW), que reuniu por dez dias 9 mil pessoas em shows e discussões em tecnologia, cinema e música. No festival dedicado à cultura independente, realizado na semana passada no Texas (EUA), o mainstream da tecnologia se juntou: estavam Google, Facebook, Yahoo, Microsoft... O que une música, cinema e tecnologia no festival? Há uma convergência: todas as indústrias estão trabalhando juntas. Para as pessoas mais jovens, a divisão entre cinema, música e tecnologia não faz mais sentido. Eles só enxergam conteúdos. Novas músicas no MySpace, Videoclipes no YouTube. Tornou-se natural procurar no PC por esses conteúdos. E está se tornando comum procurar também em dispositivos móveis, como o celular. À medida que as tecnologias se popularizam, vemos as barreiras caírem. No começo, o SXSW era um festival de música underground. Hoje, há muito mainstream na web: Google, Facebook, MySpace, Yahoo. Não há uma dicotomia? Temos muita sorte de ter as grandes companhias como a Microsoft e o Google no festival. Ao mesmo tempo, há muitos programadores e desenvolvedores independentes. Esse clima é interessante, há troca de experiências. Há muitas muitas inovações de desenvolvedores independentes, com tempo e vontade de arriscar. Não é mais um evento underground então? Não. Mas muitas das inovações vêm desses pequenos. O Twitter foi apresentado no festival há alguns anos. E está fazendo muito sucesso agora. Essa mistura pode ser estendida para a web hoje?Levando-se em conta que, por exemplo, toda pode mostrar o seu trabalho na web, acredita que, como no festival, conceitos de mainstream e underground estão em queda hoje? Sim. Por um lado, qualquer banda consegue criar uma página no MySpace ou Facebook. E faz da mesma forma que uma banda grande faria. Mas, ao mesmo tempo, há muitas bandas disputando o mesmo espaço: como as pessoas vão te encontrar? Muitas usam Twitter e blogs para se divulgar. O desafio é aparecer para. No próprio SXSW, recebemos bandas novas que querem fãs, credibilidade, da mesma forma como bandas consagradas, que vêm com a mesma inalidade. As principais discussões do SXSW giraram em torno de redes sociais. Por que tanto hype? Todo mundo está procurando uma resposta para a pergunta: como monetizar a mídia social? O Twitter, por exemplo, cresce, mas não lucra. A mídia tradicional, como o The New York Times, que esteve aqui, está muito interessada em saber como levar isso para o negócio dela. Essa predominância das mídias sociais foi algo planejado no SXSW? Não. Foi orgânico. Focamos por muito tempo as discussões em blogs. E a indústria não entendia. Só nos últimos anos passou a entender. E nos pediram: faça isso com blogs e outras mídias sociais também. Demorou muito para o mainstream entender a importância e o valor da mídia social. A mobilidade foi outro tema muito discutido no festival deste ano. Esse assunto é o próximo desafio das redes sociais? A mobilidade é uma área que cresceu e deve crescer muito. Uma das coisas muito discutidas e que deve ser a propulsora é a geolocalização: as pessoas, além de conversar com você, podem saber onde você está por um mapa. A localização misturada com redes sociais é uma das coisas que veremos nos próximos anos.