Tecnologia e telecom se unem para definir padrão de IPTV As empresas que oferecem serviços de televisão via internet (IPTV) uniram forças na segunda-feira para definir um padrão mundial unificado, para que todos os sistemas possam funcionar juntos. O Open IPTV Forum conta com o apoio de empresas como Ericsson, Panasonic (parte do grupo Matsushita ), Philips, Samsung Electronics, Siemens Sony, AT&T, Telecom Italia e France Telecom. Alcatel-Lucent e Microsoft, líderes do mercado e parceiras de uma aliança para redes e software de IPTV, não fazem parte da lista inicial. Produtoras de cinema e televisão tampouco constam da lista, mas o fórum se declarou aberto à adesão de todos. "O fórum estará aberto à participação de qualquer empresa que compartilhe de seus objetivos e esteja disposta a contribuir de maneira ativa para o desenvolvimento de especificações", anunciou o Open IPTV Forum em comunicado. As nove empresas fundadoras disseram desejar resultados rapidamente e definirão os requerimentos tecnológicos até setembro e um primeiro conjunto de especificações de tecnologia antes do final do ano. Integração Se todos os sistemas de IPTV trabalharem juntos sem problemas, será mais fácil e barato para os consumidores comprarem e usarem sistemas e serviços de TV pela Internet, tais como decodificadores e programas de TV e vídeo. Para as empresas de tecnologia e operadoras, ficaria mais barato construir sistemas, porque eles poderiam ser desenvolvidos para um mercado mundial. O fórum adotará padrões já existentes, que responderão em parte ao desafio da interoperabilidade. O grupo anunciou que apóia o trabalho do IP Multimedia Subsystem (IMS) para serviço unificado de entrega via Internet e da Digital Living Network Alliance (DLNA), cujo objetivo é facilitar aos consumidores o uso de música, filme e outras formas de conteúdo digital em todos os aparelhos eletrônicos ou redes privadas de suas casas. A maioria das nove empresas já participa de um ou mais dos órgãos que estabelecem padrões.