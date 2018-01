Tecnologia e tradição convivem na rua

É difícil não se sentir estranho em Seul. A tecnologia é tão onipresente que gera várias situações de choque cultural. Em alguns momentos, era impossível não se sentir um neandertal tecnológico diante de tal avanço. As escadas rolantes foram um desafio para mim. Diferentemente das ocidentais, que em geral ficam ligadas gastando energia o tempo todo, na Coréia elas funcionam apenas quando alguém precisa. Após subir a pé várias vezes a enorme escadaria no hotel, fui avisado por um educadíssimo funcionário que era só me aproximar que a escada rolante começaria a funcionar. Um velhinho passou por mim, sorriu e a escada começou a rolar, suavemente. Senti-me como um figurante da clássica cena do monólito do filme 2001: Uma Odisséia no Espaço. O mais interessante foi ver toda essa tecnologia convivendo harmoniosamente com o modo de vida tradicional do coreano. É como se ela tivesse sido moldada, elegantemente transformada para se adequar às pessoas. Mercados a céu aberto ao lado de centros tecnológicos; vendedores ambulantes oferecem pés de porco na saída do metrô ao lado de uma barraca de lâmpadas LED, supereconômicas. A convivência é pacífica e natural. O mais importante por lá são as pessoas, como elas vivem e o que elas sentem. A tecnologia dá poder aos habitantes, mas o calor humano, o olho no olho, não se perde. E o povo coreano é muito afável, carinhoso e bem-humorado. Amigos andam abraçados pela rua, rindo inocentemente. Conectados sempre, mas também conectados uns aos outros. Afinal, a tecnologia sem vida não faz sentido.J.A Veja mais aqui