Tecnologia Eye-Fi une cartões de memória e conexão sem fio

Além das novidades muito divulgadas pela imprensa nos últimos dias, como o notebook ultrafino e a locação online de filmes, a feira Macworld, realizada anualmente pela Apple em São Francisco, traz novidades que podem impactar tanto quanto a vida digital de consumidores. Uma delas é a integração da tecnologia Eye-Fi aos computadores Mac. Site oficial do produto VEJA TAMBÉM Apple anuncia laptop ultrafino e locação de filmes online Como o próprio nome diz, o Eye-Fi une os conceitos de wireless (conexão sem fio) com cartão de memória. Significa ser possível tirar fotos com uma câmera digital e transferi-las para o computador sem necessidade de cabos. Tudo pelo ar, como as conexões Bluetooth. O anúncio da integração com os Macs foi feito nesta terça-feira, 15, pela fabricante dos cartões de memória. Também há compatibilidade com os sistemas operacionais Leopard e Safári. Além da conexão entre câmera e computador, pelo Eye-Fi é possível postar em sites de compartilhamento de fotos ou blogs as imagens preferidas, via wireless (desde que o usuário tenha acesso à rede). O novo cartão chegará às lojas americanas pelo preço de US$ 99,99 e tem capacidade de armazenamento de 2 gigabytes.