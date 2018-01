Tecnologia interfere nas férias de executivos Aquelas férias de 30 dias, em que o executivo se ausentava por um longo período e esquecia totalmente do trabalho, ficaram para trás. Para quem ocupa cargos de liderança, tem sido cada vez mais raro para conseguir se ausentar por mais de 15 dias. Mesmo quando consegue uma folga, está cada vez mais difícil se desconectar do trabalho. Com a ajuda da tecnologia dos celulares e laptops, o executivo está acessível a todo momento, mesmo se estiver na beira da piscina ou na praia. "Levo sempre meu laptop comigo, e meu celular não fica desligado. Não existe essa separação total entre férias e trabalho", afirma Claudio Camacho, diretor da multinacional sueca Sandvik Coroman. Claudio não tira mais de duas semanas de folga e acha que estar conectado ao trabalho não é um sacrifício, pelo contrário. "Antigamente era muito mais estressante, pois saía de férias e parava em tudo quanto é lugar para ligar para a empresa e saber se tudo estava bem." Paulo Kretly, diretor-geral da consultoria FranklinCovey do Brasil, diz que as empresas têm notado ser mais eficaz para o negócio e para o executivo oferecer períodos curtos, de 3 a 4 dias de folga várias vezes ao ano, do que 20 dias corridos. "Em algumas posições nunca é possível descansar 100%. Às vezes, é melhor optar por férias curtas ou um feriado prolongado, sem ser incomodado." Pressão A pressão e a competitividade atuais no mercado, segundo Valesca Silva, consultora de RH da BPI, também têm forçado esta ligação maior do profissional com o trabalho. "Os próprios executivos têm pedido períodos menores de férias, pois temem chegar e encontrar alguém sentado à sua mesa", diz. "As empresas passam constantemente por reestruturações, e quem fica de fora teme voltar desinformado ou perder alguma oportunidade." Segundo Karin Parodi, diretora da consultoria Career Center, o que não se pode é ficar preso a uma "coleira eletrônica". "A forma mais fácil de não ter sossego nas férias é não preparar a equipe para sua ausência", diz. "Muitos executivos se tornam escravos da sua própria conduta centralizadora." Para evitar esse tipo de problema, a fabricante de relógios de ponto Madis estabeleceu que ninguém sai de férias sem preparar um substituto. "Cerca de 20 dias antes já colocamos a pessoa para trabalhar junto e nos organizamos para que todo mundo consiga tirar duas semanas de férias sem ser incomodado", explica Rodrigo Pimenta, diretor da empresa. Pimenta foi um dos que criaram a delegação antecipada de tarefas, por experiência própria: fez uma viagem de férias ao Nordeste, mas, por causa das responsabilidades que acumulava, seu telefone tocava de 5 em 5 minutos. "Não consegui descansar e não deixei ninguém que estava comigo aproveitar." Preparando as férias, ele diz que protege o funcionário e a empresa. " O funcionário volta renovado e a empresa consegue funcionar normalmente na ausência do executivo."