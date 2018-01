Tecnologia permite sentir objetos virtuais feitos com ultra-som

Uma nova tecnologia desenvolvida por cientistas japoneses permite que as pessoas possam sentir com o tato, com as mãos limpas, objetos virtuais por meio de ondas de ultra-som. Cientistas já haviam criado formas de integrar o sentido do tato a softwares, mas o que foi desenvolvido até hoje vinha exigindo que o usuário usasse luvas ou aparelhos mecânicos que produzem a sensação de toque. A inovadora tecnologia japonesa, porém, permite que a sensação tátil seja reproduzida sem nada nas mãos. O protótipo inclui uma câmera que identifica a posição da mão do usuário. A informação é transferida para geradores de ondas ultra-sônicas no aparelho, que emitem as ondas de diferentes maneiras, criando uma "forma" em pleno ar. O resultado é uma sensação tátil de estar percorrendo a borda ou superfície de um objeto virtual. Videogames O sistema foi criado pelo pesquisador Takayuki Iwamoto e seus colegas da Universidade de Tóquio. A equipe está no momento aprimorando a tecnologia para permitir uma sensação tátil mais firme e a reprodução de objetos virtuais com formas mais complexas. Iwamoto espera poder, no futuro, usar a técnica em programas 3-D e videogames e diz que sua equipe "recebeu várias propostas de empresas" quando o protótipo foi apresentado em uma conferência no mês passado. O sistema é "o primeiro do tipo", segundo o pesquisador da Universidade de Glasgow Stephen Brewster, especializado em tecnologias táteis como essa. "Você pode sentir com ambas as mãos, em vez de ter simplesmente um único ponto de contato, e várias pessoas podem usá-lo ao mesmo tempo", diz Brewster. "É ótimo ter um aparelho que você pode simplesmente usar sem precisar vestir ou segurar qualquer outro dispositivo", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.