Tecnologia permitirá comprar música com telefone celular Uma tecnologia desenvolvida no Reino Unido permitirá descarregar e armazenar qualquer música que toque nas emissoras de rádio digital em novos aparelhos celulares, informou o jornal "The Guardian". A companhia britânica UBC Meia Group, que desenvolveu a tecnologia, deve apresentar a invenção ao público em 2007, depois de testá-la na região de Birmingham (norte da Inglaterra) a partir do próximo mês. Além de receber a música no celular, os usuários da tecnologia, que custará 1,8 euro, também poderão efetuar o download em um computador ou em um reprodutor musical iPod. Em princípio, os consumidores deverão comprar cartões pré-pagos para efetuar o download das músicas, mas não está descartado que no futuro o pagamento possa ser feito pela conta do telefone celular ou em agências bancárias. Segundo o diretor-executivo de UBC Meia Group, Simon Cole, a companhia investiu 4,38 milhões de euros na idéia, que foi desenvolvida durante quatro anos. "Decidimos que este era o modelo a ser adotado por sua simplicidade. Se eu gosto de uma música, posso comprá-la para o meu telefone e ainda consigo uma cópia escutar em casa", afirmou. Cole declarou que não espera que a nova tecnologia substitua o iPod, mas acredita que ambos possam conviver em harmonia. Nota da redação: a tecnologia não considera diversas outras opções para a compra definitiva de trilhas músicais por meio de celulares, inclusive com alguns serviços já em operação no Brasil.