Tecnologia reduz tamanho, peso e preço de notebooks

Fabricantes de notebooks estão reduzindo o peso e o custo de computadores, lançando modelos ainda mais finos e voltados ao mercado de massa com custo de menos de US$ 200. Os notebooks mais grossos e pesados usados em escolas podem se tornar rapidamente coisa do passado, sendo substituídos por novos aparelhos de design esguio e com uma grande variedade de funções e preços. Muitos desses computadores foram exibidos na Computex, segunda maior feira mundial de computadores pessoais, realizada em Taiwan, país que produz 80% dos notebooks vendidos no mundo. "As fabricantes já estão ampliando sua capacidade industrial de design para conquistar mais clientes", disse Alvin Kwock, analista do banco de investimentos JP Morgan. Este ano, a Computex tinha laptops com telas tradicionais de 12 a 14 polegadas, mas também aparelhos com monitor de sete polegadas e peso de apenas 900 gramas. "Um computador com tela de sete polegadas é perfeito, ele cabe em minha mochila e tem o tamanho suficiente para suportar um teclado completo", disse Jason Lin, gerente da PC Club.com, empresa de computadores da Califórnia, enquanto apreciava os modelos da feira. Os laptops têm sido o padrão da computação portátil por anos. Mas o avanço da tecnologia abriu caminho para uma nova variedade de dispositivos, como o handheld ultramóvel (UMPC, na sigla em inglês). Menores do que os notebooks convencionais e maiores do que os telefones celulares inteligentes (smartphones), esses novos aparelhos móveis podem fazer praticamente tudo que um PC é capaz de fazer. A japonesa Sony lançou no ano passado seu UX UMPC equipado com o sistema operacional Windows, webcam integrada e sensor de impressão digital. A Asustek Computer tem seu próprio UMPC, que tem todas as funções de um laptop e também GPS. O aparelho possui ainda câmera fotográfica embutida e tecnologia de conexão sem fio Bluetooth. Enquanto alguns tentam tornar o notebook menor e mais leve, outros tentam reduzir seu preço, de olho no potencial mercado de países em desenvolvimento. A Acer mostrou laptops de US$ 500 na feira. Micro Mas o produto que atraiu mais atenção foi um aparelho com tela de sete polegadas no estande da Asustek, com preço sugerido no varejo de US$ 199 a US$ 299. O modelo, equipado com chip da Intel, é o primeiro nessa faixa de preço voltado ao mercado de massa tanto em países desenvolvidos como em emergentes. A Asustek lançará o aparelho em julho ou agosto, e tem meta ambiciosa de vender 200 mil unidades até o final do ano. A Intel e outras empresas ou grupos, notadamente a One Laptop Per Child Foundation (OLPC), têm trabalhado nos últimos anos em laptops baratos para países em desenvolvimento. Mas esses programas têm como alvo os governos, com vendas em grandes quantidades. A Asustek, por sua vez, venderá seu laptop por meio de redes varejistas convencionais.