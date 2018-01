Tecnologia rompe os limites da sala de aula

Num mesmo dia, estudantes de países tão diferentes como Reino Unido e China, Malásia e Estados Unidos vão à praia recolher o lixo devolvido à terra pelas águas do mar. Os detritos são catalogados e, então, os jovens iniciam um debate virtual sobre o impacto das sociedades em que vivem, seu estilo de vida e sua economia, no meio ambiente do planeta. Enquanto isso, em São Paulo, no bairro de Parelheiros, uma turma de alunos da escola municipal Ulisses do Silveira Guimarães aprende a usar o Word em sua aula semanal de informática. E estudantes do Colégio Objetivo, no Jaguaré, entram em um simulador virtual 3D de montanha russa para aprender física. Com a garotada cada vez mais ligada na internet em casa ou em lan houses populares, cresce a discussão em torno da adoção de tecnologias digitais na educação. "Os alunos não agüentam mais o livro e a lousa", afirma a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Lea Fagundes. "Mas os debates em torno do assunto estão mais focados na tecnologia em si e não em como ela deveria ser usada, o que seria mais importante", opina o pesquisador da USP Gilson Schwartz. E como as escolas estão se comportando nesse cenário? O Link foi conferir e visitou 20 escolas públicas e nove particulares na Grande São Paulo. Cada uma trabalha de uma forma diferente. Também conversamos com educadores e visitamos a maior feira de tecnologia pedagógica do mundo, a BETT Show, em Londres, Reino Unido, para conhecer as tendências na área.