Tecnologia Wi-Fi permite que aparelhos acessem a web O Wi-Fi é uma rede sem fios que pode ser usada para interligar computadores dentro de uma mesma rede ou para compartilhar uma conexão de internet com vários aparelhos. Inicialmente, a transferência de arquivos era lenta e a conexão não era muito estável, mas hoje em dia, além de veloz, o Wi-Fi também é muito confiável e seguro. O principal motivo para se instalar um roteador (aparelho que compartilha a conexão de internet e estabelece uma rede local)Wi-Fi em casa é a praticidade de interconectar vários aparelhos sem cabos. Praticamente todo notebook hoje conta com algum tipo de conectividade Wi-Fi. Existem dois padrões vigentes, o 802.11 G e o N. A maior diferença entre os padrões é a velocidade de transmissão de informações e o alcance. No G, ideal para conectar à internet e baixar arquivos, o sinal é mais intenso. Na N, arquivos enormes, como vídeos, são transferidos mais rapidamente entre PCs da mesma rede. Além dos PCs, smartphones, alguns modelos de câmeras digitais, videogames e tocadores de MP3 usam Wi-Fi.