Tecnoworld usará 10 mil cópias de Windows CE no Brasil Na hora de aparelhar uma equipe interna, gerentes de tecnologia sempre lidam com o drama de gerenciar custos de licenças de sistemas operacionais. Uma saída para isso é a busca por versões mais enxutas e que terão recursos suficientes para suportar as aplicações. Uma dessas saídas é a adoção do Windows CE, uma versão ´light´ do Windows e que roda em máquinas com requisitos mais leves, os chamados thin clients, que dão conta de aplicações mais simples como automação de força de vendas ou em ambientes de controle de estoques ou industriais. É para esse tipo de projeto que a Tecnoworld, fabricante brasileira de thin clients , adquiriu da distribuidora Compusoftware um lote de 10 mil licenças de Microsoft Windows CE. "A empresa tem nosso total apoio em ações que ajudem a aculturar os usuários corporativos sobre as vantagens e recursos dessa categoria de solução", afirma Eduardo Egea, responsável pelo desenvolvimento de parcerias de negócios de sistemas embarcados com Windows na Compusoftware. Em 2005, dos 70 mil thin clients comercializados pela Tecnoworld no país, 15 mil foram vendidos com algum tipo de sistema embarcado da Microsoft, como o Windows CE.