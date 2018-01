Tela da nova Cyber-shot é sensível ao toque A Sony Brasil lançou no país o novo modelo da Cyber-shot: a DSC-T50, que tem como diferencial a LCD de 3 polegadas sensível ao toque, onde o usuário pode selecionar opções de funcionamento, o recurso de estabilização de imagem e o sensor de maior definição, com 7,2 Megapixels. A câmera traz ainda o recurso Alta Sensibilidade, que permite a captura de objetos em movimento rápido com redução do efeito borrado das imagens. Também é possível fotografar sem flash, em ambientes de pouco luminosidade, para obter imagens com aspecto mais natural. O modelo DSC-T50 possui ajuste máximo de ISO de 1000. Além disso, a tecnologia de imagem Clear RAW ajuda a expandir os ajustes ISO das câmeras e, ao mesmo tempo, reduz as possibilidades de fotos manchadas ou granuladas, mantendo o ruído da imagem em nível mínimo. Essa tecnologia também torna a câmera ideal para fotografar em condições de pouca iluminação. A câmera traz ainda o recurso Slideshow Musical. Através de quatro músicas pré-selecionáveis, é feita a apresentação de slide com efeitos visuais alternados, de acordo com o ritmo da música. Podem ser adicionadas até quatro músicas no formato MP3 através do cabo USB já fornecido. As lentes Carl Zeiss apresentam zoom optico de 3x e zoom digital de 6x. A T50 possui memória interna de 56Mb, além de entrada para cartões de memória do tipo Memory Stick, e custará R$ 2.299,00.