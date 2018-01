Tela de plasma com mais de 2,5 metros custa US$ 80 mil A japonesa Matsushita, que comercializa TVs e aparelhos eletrônicos com a marca Panasonic, anunciou durante a IFA 2006, evento de tecnologia que acontece em Berlim, na Alemanha, a maior tela de plasma disponível comercialmente. O modelo tem 103 polegadas e proporção de 16:9, ou seja, uma diagonal com 2,60 metros de comprimento. Porém o produto deve ser exclusivíssimo dado o seu preço: US$ 80 mil a unidade. Os produtos só estarão disponíveis sob encomenda. Fabricantes já demonstraram ser possível produzir também telas de cristal líquido com dimensões em torno de 100 polegadas, embora não disponíveis comercialmente. Embora seja capaz de exibir imagens em alta definição, a tela exige instalações elétricas específicas, já que seu consumo é mais elevado do que o de Tvs de tela plana convencionais.