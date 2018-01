Tela maior acomoda páginas de jornal

Se o tocador de músicas iPod soprou vida na indústria fonográfica e os e-readers deram às editoras um motivo para resgatar o otimismo, o Kindle DX, e sua tela de 9,7 polegadas, pode ser um cavaleiro em armadura digital para salvar revistas e jornais arrasados pela crise. No lançamento do novo e-reader da Amazon, o presidente da New York Times Co., Arthur Sulzberger Jr., anunciou que os diários The New York Times, Boston Globe e Washington Post oferecerão o aparelho a preço reduzido para assinantes. O novo Kindle pode ajudar empresas a economizar na impressão e na distribuição de suas publicações, bem no momento em que esse modelo de negócio está sob forte pressão. "Estamos observando isso com grande interesse", afirmou John Ridding, executivo-chefe do Financial Times. "A recessão e a migração para a internet criaram uma urgência que direcionou as atenções para dispositivos desse tipo." A nova classe de e-readers pode dar a estas empresas a chance de repensar suas estratégias no mundo digital - a disponibilização gratuita do conteúdos pela internet é, agora, vista por muitos como algo que encorajou seus leitores a parar de pagar pela versão em papel - e de voltar ao modelo de negócio original: vender assinaturas e espaço para anúncios. O Kindle 2 já apontava para essa direção. Apesar de pensado como suporte para livros, oferece assinaturas para mais de 58 publicações, como The Times (US$ 13,99 por mês), The Wall Street Journal (US$ 9,99 por mês ) e The New Yorker (US$ 2,99 por mês). Mas há limitações. Para Tom Wallace, diretor executivo da Condé Nast, editora de revistas como Vogue e Wired, a principal é a cor. "O lançamento de mais um dispositivo com tela preto-e-branco não dá um milésimo da empolgação que teríamos diante de um com cores de alta definição." Não foi desta vez: o DX é monocromático. Na Europa, outro e-reader vem com 800 jornais O modelo do Kindle para assinar jornais e revistas digitalmente não é o único do mundo. Desde dezembro, a holandesa iRex Technologies oferece um mês de acesso gratuito a mais de 800 publicações de cerca de 80 países para pessoas que comprarem seu e-reader (US$859), que tem uma tela até maior (10,2"). O conteúdo é fornecido pela empresa NewspaperDirect. A diferença dele é que os arquivos, em PDF, mostram exatamente as páginas em papel dos jornais. Eles são baixados por um software especial no PC. Após um mês, é necessário pagar uma assinatura.