Tela melhor, microfone e mais títulos dão força ao PSP 3000 No outro front da batalha entre as plataformas portáteis, a Sony chega com o novo PSP 3000. O videogame, que possui a difícil missão de desbancar o DS do topo das vendas, foi anunciado antes da Tokyo Game Show, mas foi durante a feira que os usuários puderam colocar as mãos no aparelhos pela primeira vez. Aos olhos do mercado, a principal novidade é um sistema antipirataria, que promete tornar mais difícil o uso de versões piratas no console. Até o modelo passado, um simples programinha liberava o aparelho para rodar software pirata. A tela do PSP também recebeu algumas melhorias, como um sistema anti-reflexo e melhor contraste do LCD, além da diminuição no problema de rastros nas imagens. Apesar de o DSi ter introduzido novidades no campo multimídia, o PSP tem como vantagem o pioneirismo nessa área. Desde sua primeira versão, ele já tinha a capacidade de rodar vídeos e música, o que o transformou em uma estação multimídia de bolso. Uma das maiores novidades é o microfone embutido, que possibilita o uso de uma versão especial do Skype, feita para o aparelho. As versões anteriores do PSP já permitiam a conexão de microfones externos, mas agora a ferramenta já vem instalada de fábrica. Por fim, a Sony aproveitou o lançamento do PSP 3000 para sacramentar a união definitiva com seu console principal, o PlayStation 3. Agora, será possível acessar a PS Store – a loja virtual da Sony – através do portátil, tornando possível que usuários comprem jogos não apenas através dos discos UMD, mas também gravá-los diretamente em cartões de memória do tipo Memory Stick.