Tela portátil traz mais conforto e qualidade visual

Elas cabem na palma da mão e possuem tela maior do que a do celular da Toshiba. Com 3,5 polegadas, as TVs de cristal líquido (LCD) portáteis foram as que apresentaram a melhor qualidade de imagem, além de conforto e duração de bateria, entre os equipamentos de TV digital móvel testados pelo Link. Foram colocados à prova o DTV-500, da Gradiente, o MPTV, da Semp Toshiba, e o PockeTV, da TeleSystem. Os dos primeiros chegam às lojas neste mês. O da TeleSystem, em abril. O dispositivo mais completo – e caro – é o MPTV. Com custo de R$ 1.050, além de sintonizar TV, ele reproduz músicas, vídeos e fotos, tem rádio FM e permite até ler textos em TXT. Possibilita ainda capturar vídeos e fotos das transmissões de TV e grava programas de rádio em MP3. Para armazenar os arquivos, o aparelho tem memória interna de 2 gigabytes (GB) e entrada para cartão SD, que permite expandir a memória em até 8 GB. Esses recursos, porém, não são muito desenvolvidos. Na música, não dá para buscar por nome de artista ou disco. No texto, é permitido só ler, não escrever. No rádio, não dá para criar uma lista de rádios favoritas. E no principal, a TV, o aparelho manda bem? Sim. O MPTV sintonizou MTV, Globo e Band com imagens nítidas. Já SBT, RedeTV!, Record e Gazeta tiveram pequenas imperfeições. Em geral foi possível ver imagens com qualidade, mesmo em movimento. O aparelho tem três configurações de exibição, o que permite ajustar as imagens para tela cheia, já que cada emissora transmite de um jeito. Um problema ocorreu quando se tentava sintonizar uma emissora com sinal fraco. O aparelho travava. Foi preciso apertar o botão "reset" para fazê-lo funcionar novamente. A Semp Toshiba diz que ainda fará alguns ajustes para resolver isso. O MPTV permite visualizar o guia de programação das emissoras e gravar, com hora marcada. Um inconveniente é que o dispositivo não liga automaticamente no horário determinado. É preciso deixá-lo ligado, gastando bateria. O som do alto falante embutido é muito baixo, mas fones de ouvido resolvem. O DTV-500, da Gradiente, foi melhor na recepção e não travou. É mais simples. Só serve para ver TV e custa menos: R$ 800. Lançado em dezembro com poucas unidades, o dispositivo só deve aparecer de verdade nas lojas neste mês. Nos testes, o aparelho foi o que exibiu as imagens mais definidas. Band, RedeTV!, Record, Globo e SBT tiveram imagens cristalinas. Já a Gazeta apresentou pequenos travamentos. O som, porém, ficou fora de sincronia na Gazeta, RedeTV e SBT. O aparelho também possui três modos de configuração de exibição, o que permite ajustar a imagem de cada canal para tela cheia. O dispositivo tem ainda a função de mostrar o guia de programação. O som foi um problema no DTV-500. O alto falante fica na parte de trás e o som, além de baixo, é emitido na direção contrária. Mas os fones resolvem o problema. Dos três modelos, o PockeTV, da TeleSystem, foi o que mais teve problemas. Ele custará "entre R$ 800 e R$ 900". Além de TV, reproduz músicas, vídeos e fotos. Na música, tem o mesmo problema do MPTV: não permite buscas por artista ou disco. Com entrada para cartão SD, possibilita ter memória de até 2 GB. Agora é na TV que ele decepciona. Sintonizou bem Globo, SBT, Record, Rede TV! e MTV. Já as imagens da Gazeta travaram. Mas o problema veio nos modos de configuração de exibição. Só há duas opções: normal e tela cheia. Globo, Record e MTV transmitem em widescreen, mas nem sempre os programas são produzidos no formato 16:9. Por isso as imagens aparecem com tarjas pretas laterais. Para ver o conteúdo em tela cheia, seria preciso dar "zoom". Só que o PockeTV não tem essa opção. Ou se assiste a um filete – que ocupa metade da tela – ou estica-se a imagem – nesse caso, as tarjas continuam e a cena fica deformada. Outro problema: o aparelho travou ao tentar sintonizar a Rede TV! e demorou duas horas para o botão "reset" funcionar. O fabricante diz que isso já foi resolvido na versão que irá para as lojas. O PockeTV também permite ver o guia de programação e grava programas. E essa última função é mais avançada do que no MPTV. Ao agendar uma gravação, o aparelho liga e desliga automaticamente. O áudio também teve o melhor desempenho. Veja modelos de TV digital móvel aqui