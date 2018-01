Tela secundária do KF600 vira até controle para games O KF500, da LG, tem teclas de discagem por baixo, como qualquer celular slide. Mas todos os controles do telefone estão em uma tela sensível ao toque secundária, que funciona independentemente da tela principal. Seis ícones servem de atalho para acessar as principais funções do celular. E é possível ainda personalizar quatro desses botões, por exemplo, se você quiser uma tecla rápida para o despertador em vez do ícone das imagens. O legal é que os controles da tela secundária mudam de acordo com a função que você acessa. É um recurso muito útil para os games e para a calculadora, por exemplo. A tela secundária só tem um problema. Quando você acessa o menu, ela exibe as setas de navegação. Só que, mesmo com o sensor calibrado, aperta-se sem querer o botão de ‘voltar’ em vez da seta ‘para cima’. Demora a pegar o jeito. Ficha técnica KF510 LG PREÇO | R$ 899 (sugerido sem desconto dos planos pós-pagos das operadoras) OPERADORAS | Claro, Tim e Vivo DETALHES | Atalhos da tela sensível podem ser modificados. Fácil de errar o clique na tela.