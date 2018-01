Tela sensível do Blackberry Storm causa polêmica

Parece que há algo de errado no BlackBerry Storm, o primeiro modelo do fabricante Rim com tela sensível ao toque, que chega neste mês ao Brasil. Quando encostamos o dedo na tela suavemente, o celular não acessa a ferramenta desejada, apenas a seleciona e acende uma luz azul sobre o ícone. Para entrar de verdade no menu, é preciso pressionar a tela com firmeza até sentir que ela se moveu, como se fosse um botão. Não é nenhuma falha de projeto. O estranhamento é na verdade uma tecnologia de toque criada pela Rim batizada de SurePress. Uma tecnologia controversa. Nos EUA o Storm recebeu críticas ferozes de importantes publicações e sites especializados na área de tecnologia. Mas o aparelho também levou o prêmio de melhor inovação tecnológica em celulares deste ano da GSMA, organização que promove a principal feira de aparelhos móveis, o Mobile World Congress. Se, por um lado, a tecnologia de toque do Storm é inovadora, por outro, sua complexidade exige que o usuário se acostume a comandos com os dedos incomuns, nunca antes usados em celulares touchscreen. Nos testes do Link, a interação com os comandos do Storm deixou boa impressão, embora exija um pouco de paciência. A dificuldade maior foi lembrar de tocar na tela até o fim ao digitar no teclado de texto. Apenas os comandos de arrastar o dedo não responderam bem em alguns casos, como por exemplo para mover uma foto ou explorar uma página da web. Foram lentos. O grande problema do Storm, porém, não está na tela sensível ao toque. O smartphone não se conecta à internet pelas redes sem fio (Wi-Fi), apenas por meio de redes 3G (da operadora), algo inaceitável para um celular desse porte, que custará até quase R$ 3 mil em planos pré-pagos. Fichatécnica BLACKBERRY STORM RIM PREÇO | Depende do plano de ligações. No plano de 120 min., custa R$ 1.599. Já no de 2 mil minutos, é gratuito. Para ter o desconto, ainda é necessário assinar um pacote de internet ilimitada, por R$ 69 mensais. OPERADORA | Tim