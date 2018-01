Telas de LCD ganharão do plasma na faixa de 40 polegadas No mercado de telas de alta definição, as tecnologias cristal líquido (LCD) e plasma disputam a preferência do usuário entre os modelos ´de pendurar´. Até aqui, por conta dos custos de produção, o LCD tem ficado com o mercado abaixo de 42 polegadas, faixa em que o plasma não entra por que seria economicamente inviável fabricar telas menores. Mas o LCD está aumentando suas dimensões e ganhando modelos que competem com o plasma na faixa de 40 polegadas. O que confirma esta tendência é o levantamento divulgado pela consultoria DisplaySearch, segundo a qual a fabricação de telas de cristal líquido na faixa de 37 ou mais polegadas foi maior que a de telas de plasma no terceiro trimestre deste ano, devendo superar o plasma até o final do ano. A fabricação mundial de telas na faixa entre 40 e 47 polegadas aumentou 560%, chegando a 2,4 milhões de unidades. Estes modelos oferecem maior resolução (1080 linhas horizontais) contra 720 linhas de Tvs de plasma de alta definição. Embora perdendo espaço, o número de telas de plasma fabricadas 47% no trimestre, na comparação com igual período em 2005, chegando a 2,8 milhões de unidades, ultrapassando a faixa de US$ 2 bilhões em faturamento para os fabricantes pela primeira vez desde o início de fabricação destas telas. O preço médio das telas de plasma caiu cerca de 12% na comparação ano a ano. Segundo a DisplaySearch, mantidas as tendências atuais, as telas de LCD podem superar telas de plasma em número de unidades fabricadas ainda neste ano.