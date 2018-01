Telas OLED chegarão a 3 milhões de unidades em 2011

A produção de telas OLED, os chamados diodos orgânicos emissores de luz (usam moléculas orgânicas, não substâncias, vale dizer), está crescendo de forma significativa, embora ainda precise superar dificuldades técnicas. É que embora apresentem menor consumo de energia e maiores brilho e contraste que outras tecnologias de telas (LCD, plasma), as telas OLED ainda estão restritas a modelos de menores dimensões, usadas em tocadores portáteis e celulares. E é a demanda do segmento de portáteis que fará com que estas telas cheguem a atingir 100 milhões de unidades ainda neste ano, segundo a empresa de pesquisas DisplaySearch. Faz sentido, já que nestes dispositivos, cores mais vivas são um valor facilmente percebido pelo consumidor e quanto menos energia gastam, isso significa maior autonomia para baterias. Mas ainda é cedo para dizer que esta tecnologia ameaçará as TVs na sala de estar, já que telas de grandes dimensões usando esta tecnologia ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento e precisam encontrar um ponto atraente do ponto de vista do custo. A Sony, por exemplo, dispõe de uma tela OLED de 11 polegadas que deve custar US$ 700, contra os US$ 100 cobrados por uma tela com as mesmas dimensões com a tecnologia LCD. Mesmo com estas restrições, a DisplaySearch ainda dá crédito para a tecnologia, indicando que uma maior competição entre os fabricantes e novas técnicas de produção vão garantir que a tecnologia OLED chegue a fabricar 3 milhões de unidades até 2011.