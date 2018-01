Telco recorre de decisão da CVM sobre TIM Part, diz fonte O grupo Telco, acionista da Telecom Italia, apresentou recurso contra a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de forçá-lo a fazer uma oferta pública pelas ações ordinárias da TIM Participações, informou uma fonte. "A Telco apresentou recurso", afirmou a fonte. A Telco detém 24,5 por cento da Telecom Italia e a espanhola Telefónica possui 42,3 por cento de participação na Telco. A Telco, no entender da CVM, teria de fazer uma oferta pelos papéis ordinários da TIM porque a autarquia afirma que houve mudança no controle indireto da operadora celular brasileira. Mas o grupo não concorda da decisão e já havia informado intenção de recorrer. A CVM, em fevereiro, tinha dado prazo até esta segunda-feira para a Telco se posicionar sobre sua decisão, diante "da complexidade das questões tratadas no presente caso", informou a TIM Participações na época.