Telcomp pede que Anatel rejeite pedido de Costa sobre WiMax O presidente-executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcomp), Luís Cuza, pediu ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Plínio de Aguiar Júnior, que rejeite o pedido do ministro das Comunicações, Hélio Costa, de adiamento da licitação das freqüências das faixas de 3,5 Ghz e 10,5 Ghz para a banda larga sem fio. Segundo Cuza o adiamento "aos 45 do segundo tempo" gera insegurança e "pode reduzir o interesse dos investidores". Pelo cronograma original da Anatel, as propostas das empresas interessadas deverão ser entregues até o dia 4 de setembro e abertura das ofertas está prevista para o dia 18 do mesmo mês. A principal justificativa de Costa para o pedido de adiamento é que a Anatel pretende licitar todos os blocos dessas faixas e o governo queria reservar pelo menos um para o seu programa de inclusão digital. Cuza admitiu que é necessária uma política de universalização da banda larga, mas salientou que isso precisa ser feito por meio de regras sólidas. "É preciso haver um outro decreto presidencial regulamentando isso".