Tele francesa vende 250 mil celulares com Wi-Fi

A operadora de telefonia celulares Orange vendeu mais de 250 mil celulares do modelo Unik, que operam em redes de telefonia móvel e em redes Wi-Fi, desde novembro de 2006, quando lançou o produto no qual está apostando seu futuro crescimento como operadora integrada de telefonia fixa e móvel. "Isso é parte de nossa estratégia para reter clientes", disse Jean-Noel Tronc, presidente-executivo da Orange Mobile, na França, a repórteres, em um briefing na sexta-feira. A empresa deve anunciar oficialmente os resultados comerciais de seus telefones Unik na segunda. A Orange vem lutando por conquistar e reter clientes e enfrentar o crescente uso de conexões de banda larga com a internet para realizar telefonemas ilimitados a qualquer lugar do mundo, sem custo adicional, com software como o da Skype. Tronc disse que, até 10 de junho, a operadora havia vendido 257 mil celulares Unik, e que a aceitação se havia acelerado significativamente desde março. "Nós avançamos de vendas diárias de 200 Unik (na França), no começo do ano, para cerca de dois mil, no momento", afirmou.