RIO DE JANEIRO, 28 Abr (Reuters)A Telebras afirmou nesta segunda-feira que, por meio de sua subsidiária Telebras Copa, terá contrato com o Ministério das Comunicações para fornecer serviços de telecomunicações e transporte de dados para a transmissão de áudio e vídeo durante a Copa do Mundo 2014, no valor global aproximado de 110 milhões de reais.