Telecentros viram canal de distribuição Um dos grandes desafios dos telecentros, centros públicos de acesso à internet, é a sustentabilidade. A Associação de Telecentros de Informações e Negócios (ATN) quer transformar os centros criados em um projeto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) em canais de distribuição de produtos e serviços para pequenas empresas. "Com a Caixa Econômica, queremos transformar os telecentros em correspondentes bancários, levando microcrédito aos empreendedores", afirmou nesta segunda, 13, José Avando Souza Sales, presidente da ATN, durante evento organizado pelo Peabirus. Ele assinou um acordo com a Totvs, empresa de sistemas de gestão empresarial, que venderá seu software para pequenas empresas como serviço nos telecentros. Outros parceiros são a AMD, fabricante de processadores, a WebAula, empresa de ensino à distância, e a Universidade Metropolitana de Santos (Unimes). O Banco Fibra criou uma linha de crédito de R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos, que será oferecida via telecentros. Em novembro, havia 2.150 telecentros de informação e negócios, no projeto do MDIC. Objetivos A meta era chegar a 3 mil até o fim do ano, mas o governo teve que paralisar a distribuição de computadores por causa da lei eleitoral. Os telecentros que integram a ATN são uma parceria do MDIC com entidades locais. O ministério oferece 10 computadores usados, em funcionamento, para os projetos aprovados, e treinamento para os gestores. Um telecentro em um grande centro, como São Paulo, precisa de cerca de R$ 4,5 mil mensais para se sustentar. Em cidades menores, os gastos por mês podem ficar entre R$ 2 mil e 2,5 mil. Os telecentros terão uma comissão sobre a venda de produtos e serviços, que irá auxiliar na sua sustentabilidade. A ATN é uma das redes do Peabirus, serviço de comunidades de conhecimento e negócios na internet. O Peabirus anunciou nesta segunda, 13, um acordo com o iG Empresas, que irá oferecer serviços como hospedagem, voz sobre internet, correio eletrônico e videoconferência para os integrantes da comunidade. Somente 8% das 4,9 milhões de microempresas registradas no Brasil têm acesso à internet, segundo o MDIC. Além disso, existem cerca de 10 milhões de empreendedores que não participam do mercado formal. "Com os telecentros, podemos atingir todo esse universo e até auxiliar as empresas a virem para a formalidade", afirmou Avando. A WebAula vai vender cartões de R$ 15 nos telecentros. Cada um deles dará direito a um curso via internet em áreas como informática e gestão. A Caixa está com um projeto piloto de correspondente bancário em cinco telecentros. A AMD também tem um piloto, na cidade de Socorro (SP), em que o telecentro funciona como ponto de venda de computadores.