Telecom Italia avalia vender operação na Argentina

Na manhã desta quarta, o jornal Il Sole 24 Ore informou que a Telecom Italia estava estudando a venda de sua participação na Sofora, a holding que controla a Telecom Argentina, e que havia feito contato com empresários brasileiros.

A companhia italiana controla também 100 por cento da TIM Participações no Brasil. A participação de 50 por cento da Telecom Italia na Sofora pode valer até 300 milhões de euros (388 milhões de dólares), de acordo com o diário italiano.

A solução incluirá "o exame de todas as opções de modo a que nada fique excluído", disse Galateri, quando questionado sobre a venda da participação na Sofora.

As autoridades antitruste da Argentina proibiram a Telecom Italia de tomar decisões sobre sua subsidiária argentina e rejeitaram o apelo da empresa italiana contra a decisão. Uma venda se tornou uma saída crível para os italianos.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Galateri disse que "uma solução legal não é mais a preferência" entre as escolhas quanto à decisão antitruste argentina.

Encontrar soluções para as atividades da empresa na Argentina é um processo "muito delicado" e está sendo conduzido "com extrema atenção e prudência", o que inclui negociações com o governo e uma possível solução não conflituosa, disse ele.

Quanto a outras possíveis vendas, Galateri afirmou que havia recebido "algumas ofertas" pela HanseNet, operadora de banda larga alemã controlada por sua empresa.

"Estamos conversando com a Telefónica, mas não apenas com eles. O processo será conduzido de forma completamente transparente para todas as partes interessadas", disse.

Galateri não quis comentar sobre outros interessados, como a possibilidade de que a Vodafone se envolva no processo.

O grupo espanhol Telefónica e a United Internet estão entre os interessados, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters, na terça-feira.

Galateri disse esperar que a venda seja concluída em alguns meses.

(Reportagem de Laura Viggiano)