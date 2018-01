Telecom Italia busca aliança com Vivendi, diz Bloomberg

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Telecom Italia está buscando uma aliança com a Vivendi, o que pode levar o grupo francês de mídia a assumir uma fatia "significativa" na companhia italiana, segundo informou a Bloomberg nesta quinta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.

Um acordo pode envolver a Vivendi recebendo participação em troca da companhia brasileira de serviços a cabo da Vivendi, a GVT, segundo a agência. A Telecom Italia também poderia oferecer dinheiro ou emitir ações para financiar o negócio.

A Vivendi e a Telecom Italia não quiseram comentar. A companhia italiana disse na quarta-feira que está considerando todas as suas opções no Brasil, onde detém 67 por cento da operadora de telefonia móvel TIM, rival da Vivo, controlada por sua própria acionista, a espanhola Telefónica.

A Telefónica fez uma oferta inesperada de 6,7 bilhões de euros pela GVT na terça-feira.

Segundo a Bloomberg, houve conversas entre o presidente-executivo da Telecom Italia, Marco Patuano, e o presidente do Conselho da Vivendi, Vincent Bollore, antes da oferta da Telefónica pela GVT, citando pessoas com conhecimento do assunto.

(Por Francesco Canepa, Lionel Laurent, Maya Nikolaeva e Paola Arosio)

