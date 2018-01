Telecom Italia busca novo investidor, diz fonte A Telecom Italia está em busca de assegurar um novo investidor, possivelmente do Golfo, assim como procura dividir a unidade de linha fixa, disse uma fonte próxima ao assunto à Reuters nesta quarta-feira. Os comentários da fonte seguiram reportagens de jornais italianos, que informaram que a quinta maior companhia de telecomunicações da Europa em valor de mercado está buscando capital novo diante de uma dívida de 37 bilhões de euros (52,53 bilhões de dólares). A Telecom Italia, que no Brasil detém a operadora celular TIM, "está buscando a entrada de um novo parceiro, e a divisão da rede fixa" para uma nova companhia, disse a fonte, que falou na condição de anonimato. "O investidor pode ser líbio ou árabe (do golfo)", disse a fonte, que informou que nada definitivo sobre este assunto é esperado da reunião do conselho da empresa no dia 25 de setembro. O jornal Il Messaggero informou que a Telecom Italia estava considerando um aumento de capital de cerca de 3 bilhões de euros com o fundo líbio Lafico ficando com uma parte de 5 a 6 por cento das ações da empresa, a um preço de 1,6 a 1,7 euro por ação. A companhia também poderá vender parte de sua rede de linhas fixas por outros 3 bilhões de euros, segundo o jornal, sem citar fontes. O periódico La Stampa noticiou que investidores árabes poderão adquirir uma porção de 5 a 10 por cento de ações da empresa. A Telecom Italia esteve em contato com o fundo soberano do Kuwait, do Catar e da Arábia Saudita durante o verão e a Líbia também poderá ser uma possível investidora, informou o diário. A Telecom Italia, controlada por um consórcio liderado pela Telefónica, da Espanha, não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.