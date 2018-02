Telecom Italia diz que não tem planos para vender TIM Brasil

Autoridades no Brasil estão preocupadas sobre a competição no mercado local depois que a Telefónica, maior rival da TIM, fez acordo para ampliar sua participação na Telecom Italia.

O grupo italiano tem repetidamente afirmado que sua participação majoritária na TIM representa um ativo estratégico, apesar de dizer que não está fechada à possibilidade de uma venda pelo preço certo.

"A companhia reafirma a importância estratégica para o grupo de sua participação na TIM Brasil e no mercado brasileiro, nega que há qualquer contato em andamento com potenciais compradores", afirmou a Telecom Italia em comunicado ao mercado após pedido de esclarecimento feito pelo órgão regulador do mercado italiano, Consob.

"A Telecom Italia quer deixar claro que os rumores sobre planos para uma desconsolidação e/ou total ou parcial venda do ativo brasileiro, descrito e repetido por jornalistas, especialistas e analistas são inferências sem qualquer fundamento", divulgou a companhia.

A Telefónica acertou em setembro acordo para elevar gradualmente sua participação na holding Telco, que controla a Telecom Italia com participação de 22,4 por cento.

Fontes próximas do assunto afirmaram à Reuters que o grupo espanhol vai buscar uma venda ou divisão da TIM Participações, que atualmente tem valor de mercado de cerca de 12 bilhões de dólares, a partir de meados do próximo ano.

A Telecom Italia tem participação de quase 67 por cento na TIM, segundo dados da Thomson Reuters.

