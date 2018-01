Telecom Italia encerra reunião sem definir venda da TIM Como parte do processo de reestruturação pelo qual passa, a Telecom Itália encerrou sua reunião de conselho hoje com a aprovação da separação das unidades de telefonia fixa e móvel, o que poderia facilitar o caminho para a venda da unidade da empresa dedicada à comunicação por celulares e que tem operações em diversos países europeus e no Brasil. O conselho, no entanto, não fechou decisão na reunião de hoje sobre se a empresa levará adiante a idéia de venda da TIM, no total ou em partes, para investidores ou outras empresas de telecomunicações. Fontes ligadas ao mercado de telefonia afirmaram que a Telecom Itália poderia se desfazer da TIM para concentrar esforços nas áreas de telefonia fixa e acesso por banda larga. Um comunicado divulgado pela empresa afirma que a Telecom Itália examinará "as oportunidades de aumentar o valor das atividades de rede e dos negócios de comunicação móvel, bem como quaisquer iniciativas futuras ou diferentes". (Com Agências Internacionais)