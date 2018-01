Telecom Italia pode ter novo comando em 2 semanas, diz fonte Os acionistas da Telecom Italia podem decidir sobre a nova administração do grupo italiano de telecomunicações em duas semanas, mas a escolha do presidente-executivo da companhia ainda é uma barreira, informou uma fonte à Reuters, nesta terça-feira. "Isso (a escolha) deve ser decidido dentro de no máximo duas semanas", afirmou a fonte. "A maior dificuldade é a escolha do presidente-executivo, já que o futuro da empresa depende disso." "Não é improvável que o nome escolhido esteja entre os que já foram mencionados na imprensa", disse a fonte. Telefónica, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Generali e a holding Sintonia fecharam na semana passada a aquisição de controle indireto da Telecom Italia . Analistas e imprensa esperam uma mudança em toda ou em parte do alto escalão da administração da empresa, incluindo o presidente do conselho, Pasquale Pistorio, e o presidente-executivo, Riccardo Ruggiero.