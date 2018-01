Telecom Italia: presidente nega plano de vender TIM no Brasil O presidente da Telecom Itália, Marco Tronchetti Provera, negou hoje que o grupo tenha intenção de vender a operação móvel brasileira, a TIM Brasil. "Não há ofertas na mesa pelos negócios do Brasil", afirmou ele, em teleconferência há pouco. O conselho da empresa se reuniu hoje e decidiu separar as áreas de telefonia móvel e fixa em duas empresas. Provera informou que já está decidido que a companhia irá vender sua participação na Brasil Telecom, na qual é sócia do Oportunity e de fundos de pensão. "Mas a TIM é uma empresa separada no Brasil e não discutimos isso (a venda) no encontro de hoje", disse Provera. "Não temos nenhuma oferta pela TIM Brasil", reiterou. Os jornais europeus de hoje e de ontem e as agências de notícias deram conta de que a Telecom Itália decidiria na reunião do conselho pela venda da TIM Brasil. Citando fontes, apontavam a espanhola Telefónica como provável compradora. O valor do negócio seria de 6 bilhões de euros.