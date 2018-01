Telecom Italia promove mudanças na cúpula, diz fonte

Os sócios da Telco, holding que detém 22,5 por cento da Telecom Italia, promoveram o presidente-executivo Franco Bernabe a chairman-executivo e indicaram dois presidentes-executivos para as operações na Itália e na América Latina, afirmou a fonte.

Marco Patuano, de 46 anos, foi indicado como presidente-executivo das operações na Itália, enquanto Luca Luciani, presidente da empresa no Brasil e com 42 anos, comandará as operações na América Latina.

A Telco reúne várias instituições financeiras da Itália, como a seguradora Generali, o banco de investimento Mediobanca e o banco Intesa Sanpaolo. A Telefónica também tem participação minoritária na Telco.

As mudanças estão sujeitas a aprovação do conselho da Telecom Italia na segunda-feira, disse a fonte.