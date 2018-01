Telecom Italia quer ? 9 bi pela TIM O presidente da Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera, afirmou ao primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, que poderia fortalecer a posição financeira da operadora com a venda de sua fatia da TIM Brasil, avaliada entre 7 bilhões e 9 bilhões. A informação consta de um comunicado divulgado ontem pelo governo italiano. Na segunda-feira, a empresa anunciou a cisão de suas operações fixas e móveis, o primeiro passo para a venda da TIM. O governo pediu que o controle da Telecom Italia permaneça em mãos italianas e, de acordo com comunicado oficial, ´Provera garantiu a Prodi que o controle italiano da Telecom Italia é uma condição irrevogável e que a contraparte (o magnata Rupert Murdoch) já foi informada´. Uma série de boatos envolvendo a Telecom Italia surgiram na imprensa européia nas últimas semanas. Uma possível venda do grupo para a News Corp., de Murdoch, já foi tema de reportagens, embora tanto o grupo italiano quanto o empresário neguem. Na semana passada, Murdoch e Provera encontraram-se, mas disseram ter discutido apenas troca de conteúdos entre as empresas. Ao governo, Provera também teria dito que está estudando opções alternativas à News Corp., incluindo a Time Warner e a General Electric. No Brasil, a Telefónica, que tem 50% da Vivo, e a América Móvil, dona da Claro, estão sendo apontadas como as principais candidatas à compra da TIM Brasil. Dúvidas A possibilidade de venda da TIM é politicamente delicada na Itália, pois as outras três operadoras celulares do país já são controladas por estrangeiros. Romano Prodi disse que está ´surpreso e preocupado´ com a reestruturação da companhia e irá avaliar a proposta assim que os detalhes estiverem disponíveis. Analistas apontam a possibilidade de o governo usar a ´golden share´ - ação que dá direitos especiais - que possui na companhia para vetar uma venda a estrangeiros. A oposição à venda da empresa está provocando forte reação política a Provera. ´A administração (da Telecom Italia) deve ser trocada´, disse Antonio Di Pietro, ministro italiano de infra-estrutura. ´Se não controlarmos e regularmos os monopólios naturais corremos o risco de transformar uma economia liberal em neo-feudalismo liberal.´ No Brasil, a venda da TIM poderia reduzir a competição. A operadora é hoje a segunda maior, com 22,862 milhões de clientes. A primeira é a Vivo, uma joint venture entre a Telefónica e a Portugal Telecom, com 28,630 milhões, e a terceira a Claro, com 21,280 milhões. O preço apresentado pela Telecom Italia, de 9 bilhões (R$ 25,8 bilhões), seria, em reais, maior do que o governo arrecadou na privatização do Sistema Telebrás, em 1998. ] As estatais foram vendidas por R$ 22 bilhões. Em 2003, a BCP, que atuava na Grande São Paulo, foi vendida à Claro por US$ 650 milhões. Como ela tinha 1,7 milhão de assinantes, foram US$ 367 por assinante. A Telecom Italia espera obter de 306 a 393 por cliente no Brasil.