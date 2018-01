Telecom Italia quer dar aos rivais mais acesso à sua rede O grupo de telefonia Telecom Italia vai propor aos competidores que tenham maior acesso à sua rede de telefonia fixa em uma tentativa de apaziguar os órgãos reguladores. No início deste ano, a Telecom Italia, que é controladora da TIM no Brasil, criou uma divisão chamada de Accesso Aberto que gerencia de forma independente a rede do grupo de forma separada aos serviços, com o objetivo de assegurar tratamento isonômico a todos os seus competidores. Nesta quinta-feira a Telecom Italia, de quem a espanhola Telefónica se tornou acionista minoritária no ano passado, informou em um comunicado que vai gerenciar todos os seus clientes do 'atacado'--operadoras que compram capacidade de rede da empresa para revender aos clientes-- "para garantir completo e transparente tratamento isonômico" a todos eles. A atitude acontece em um momento em que o órgão regulador italiano (Agcom) trava discussões com as companhias de telecomunicações do país para ampliar a competição naquele mercado. A agência reguladora deve tentar um acordo antes de apresentar um relatório ao congresso italiano, agendado para meados de julho. (Reportagem de Mathias Wildt)