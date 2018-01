Telecom Italia quer vender participação na Brasil Telecom A Telecom Italia pretende vender participações não estratégicas por 1 bilhão de euros, incluindo as fatias na Brasil Telecom, na Capitalia e na Mediobanca . "Vamos sair da Brasil Telecom, já tínhamos dito sobre a participação na Capitalia e na Mediobanca", disse o vice-chairman da Telecom Italia, Carlo Buora. Há uma semana, a empresa egípcia Orascom Telecom informou que havia manifestado interesse na participação da Brasil Telecom (BrT) detida pela Telecom Itália. Telefónica A companhia italiana anunciou também que vai retomar no final deste mês as negociações com a operadora espanhola Telefónica sobre uma possível cooperação que pode levar a um acordo mais abrangente. "Nós estamos apenas discutindo áreas de possível cooperação", afirmou o chairman da empresa, Guido Rossi, a analistas durante apresentação do plano de investimentos de 2007-2009, que considera a aplicação de US$ 19,76 bilhões em inversões e expansões no exterior. "Se essas conversas sobre áreas pontuais chegarem a um acordo mais a frente, bom. Senão, estamos abertos para conversar com outros pares", afirmou Rossi ao comentar as negociações com a Telefónica.