Telecom Italia se reorganiza e cria área de venda de ativos A Telecom Italia, quinto maior grupo de telecomunicações da Europa, criou um departamento de venda de ativos e reorganizou seus negócios domésticos e internacionais em um esforço para ampliar eficiência nos próximos dois anos. O novo departamento vai supervisionar vendas de ativos de quase 4 bilhões de dólares, anunciadas no início deste mês pela companhia como parte de plano estratégico de três anos, informou a empresa em comunicado emitido no final da terça-feira. A Telecom Italia criou um comitê de gestão para as vendas de ativos que vai estabelecer estratégias e prazos de modo a ampliar valor para os acionistas. O presidente-executivo da Telecom Italia, Franco Bernabé, vai assumir temporariamente como chefe dos negócios internacionais, informou o grupo que está contando com o Brasil e seus negócios domésticos para obter crescimento. No Brasil, a Telecom Italia informou que vai indicar Luca Luciani como presidente-executivo da TIM Participações e Mario Cesar de Araujo deixará a presidência da operadora celular para ocupar a posição de presidente de conselho da empresa. Araujo está na presidência da TIM Brasil desde março de 2003. Na Itália, a empresa vai organizar suas operações domésticas em três unidades para aumentar satisfação de clientes.