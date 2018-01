Telecom Italia vai subscrever oferta de ações da TIM

A companhia fará uma oferta de 190.796.858 ações ordinárias, que terá esforços de venda no exterior. Com isso, considerando o preço de fechamento da ação da TIM na quarta-feira, de 9,04 reais, a operação poderá levantar cerca de 1,72 bilhão de reais.

Em comunicado, a Telecom Italia afirmou que vai subscrever 66,94 por cento da oferta de sua controlada no Brasil. Segundo os termos da oferta, os atuais acionistas da TIM poderão comprar os papéis na proporção de suas participações na operadora.

A operação prevê ainda lote adicional de 15 por cento das ações ofertadas não subscritas pela Telecom Italia.

O anúncio da oferta ocorre depois que a própria companhia negou no início do mês que sua controladora planejava vender "qualquer parcela de sua participação direta na TIM Brasil ou indireta na companhia e nem mesmo trabalha com uma hipótese do gênero".

O volume exato de capital levantado na operação será definido depois que as ofertas pelas ações forem recebidas.

