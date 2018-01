Telecom Italia vende fatia na Brasil Tel por US$515 mi Os fundos de pensão Previ, Petros e Funcef assinaram nesta quarta-feira acordo de aquisição, por 515 milhões de dólares, dos 38 por cento que a Telecom Italia detém na Solpart, empresa controladora da Brasil Telecom Participações . A informação foi dada à Reuters pelo sócio-diretor da Angra Partners, Pedro Paulo de Campos. A Angra é gestora do interesse dos fundos na operadora de telecomunicações brasileira. Concomitantemente ao acordo de compra, sócios da Brasil Telecom assinaram um Acordo de Exoneração Mútua, que os proíbe de entrar com ações na Justiça, encerrando inclusive os litígios e arbitragens atuais. Com essa negociação, a Brasil Telecom prevê que serão encerrados os processos administrativos na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quanto à sobreposição de licenças de operação com a Telecom Italia, que detém o controle da TIM Participações . A Telecom Italia estava afastada da gestão da Brasil Telecom porque a legislação brasileira não permite que um mesmo grupo controlador tenha operações sobrepostas. A Brasil Telecom atua em telefonia móvel na região Centro-Sul do país e a TIM, em todo o Brasil. O grupo italiano contratou o JP Morgan há um ano para encontrar um comprador para seus ativos na Brasil Telecom. No mês passado, a egípcia Orascom Telecom abandonou as negociações. Os fundos de pensão que fazem parte do grupo do controle da Brasil Telecom, que inclui ainda o Citigroup, já chegaram a manifestar interesse de sair futuramente da operadora de telecomunicações. Autoridades brasileiras têm saído em defesa do fortalecimento de uma empresa brasileira de telecomunicações frente ao crescimento da espanhola Telefónica e dos interesses do bilionário mexicano Carlos Slim no setor no Brasil. Uma fusão entre Brasil Telecom e Oi, antiga Telemar, é considerada possível.