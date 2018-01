Telefone celular da Apple tem mais rivais do que iPod

A Apple almeja alçar o multifuncional iPhone ao mesmo sucesso de seu player de música e vídeos iPod, mas enfrenta um mercado lotado e competitivo ao concorrer com fabricantes já consolidadas no setor de telefonia celular. Fabricantes globais como Nokia, Sony Ericsson e LG já vendem aparelhos que tocam música, enquanto o dispositivo de e-mail Blackberry, da Research In Motion, é amado no mundo corporativo. Rivais da AT&T, maior operadora celular nos Estados Unidos que terá exclusividade na venda do iPhone por pelo menos dois anos, também vão entrar com tudo para promover seus melhores celulares tocadores de música. "O iPhone desperta interesse de consumidores do Harry Potter, mas não vai ter as vendas do Harry Potter por que é um dispositivo caro", disse o analista David Kerr, da Strategy Analytics, referindo-se ao personagem de sucesso criado pela escritora J.K. Rowling. O iPhone chega às lojas nos EUA na sexta-feira custando entre US$ 500 e US$ 600, respectivamente para os modelos com 4 GB e 8 GB de capacidade, sem incluir um contrato obrigatório de serviço para dois anos. O preço já representa a primeira ameaça competitiva, já que 85% dos consumidores norte-americanos tendem a gastar US$ 100 ou menos com aparelhos celulares. "Se a Apple aparecesse com um dispositivo de US$ 150, isso sim assustaria Sony Ericsson, Motorola, Samsung e LG", disse Kerr. Ele prevê a venda de 2 milhões de unidades do iPhone em 2007. Destaques Críticos de tecnologia já enalteceram a tela sensível ao toque to iPhone, o que substitui o uso de teclas comuns, e elogiaram também seu grande visor e o software de navegação na Internet e de mídia. Telefones avançados no mercado não possuem recursos semelhantes para uma comparação direta, mas operadoras concorrentes da AT&T --como Sprint Nextel e a joint-venture da Verizon Communications com a Vodafone, a Verizon Wireless-- irão ser agressivas na promoção de seus telefones já existentes, afirmam analistas. Essas operadoras também podem colher um benefício indireto se o iPhone empolgar consumidores sobre o mercado geral de telefones mais avançados. Os modelos Muziq, da LG, revelado pela Sprint na terça-feira; Chocolate, também da LG, sucesso de vendas da Verizon Wireless; e Upstage, da Samsung, telefone mais vendido da Sprint, podem atrair fãs por US$ 100 ou menos. Analistas vêem a Sony Ericsson e a Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, como as principais concorrentes da Apple. "O investimento em marketing da Sony e sua abordagem na tecnologia sensível ao toque vão rivalizar com o lado multimídia do iPhone", observou Kerr. O telefone digital Walkman, da Sony Ericsson, vendeu 25 milhões de unidades em 18 meses, superando a ambição da Apple de vender 10 milhões de iPhones. O celular topo de linha da Nokia, o N95, tem um preço mais salgado que o iPhone, de US$ 749. Mas tais aparelhos, apesar de venderem bem na Europa, não são vendidos nos EUA através de operadoras móveis, o que pode ser um grande bloqueio para alcançar consumidores locais.