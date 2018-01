Telefone fixo pode migrar até para Skype Se na telefonia móvel a troca de operadora não vai ajudar muito a economizar no preço das ligações, para o telefone fixo já há variadas opções de planos mais baratos para quem deseja mudar a empresa do telefone de casa ou do escritório. Até a Telefônica, campeã de reclamações, ampliou suas opções de planos para não perder seus clientes. Será possível até mesmo levar o número para o Skype, que tem tarifas menores, e ter um telefone que funciona via internet. O único problema é que o computador terá de ficar ligado o dia todo ou será necessário comprar um aparelho de telefone especial. Quem quiser se arriscar, o pedido de portabilidade do número deve ser feito com a empresa parceira do Skype, chamada Transit, pelo telefone 103 17 ou pelo e-mail skype@transitbrasil.com.br. Porém, as empresas que podem ser alternativas à Telefônica no Estado de São Paulo, mais viáveis do que o Skype, são a Embratel, a Net e a Tim, que também têm um telefone fixo. Ambas empresas apostam nos seus preços de ligações para atrair clientes da Telefônica, e na oferta de serviços em conjunto com o telefone, como internet banda larga ou TV por assinatura. Para pessoas que migrarem o número para a Net e assinarem um dos planos Combo (com telefone, TV e internet), a empresa oferece o dobro de velocidade de conexão por um ano. Não haverá promoções para quem assinar apenas o telefone. No site da Embratel (www.meunumeroemeu.com.br), é possível encontrar mais informações. De olho na concorrência a Telefônica lançou recentemente dois planos para oferecer planos melhores. Um deles é o Flex, que permite usar o valor pago na mensalidade não só para fazer ligações locais de fixo para fixo, mas também para ligar para celular ou fazer chamadas de longa distância. Outro plano dá direito à internet discada ilimitada e ligações de fixo para fixo com uma só mensalidade. F.S.